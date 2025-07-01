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Flash Haber TV’nin satıldığı iddiası asılsız çıktı

Flash Haber TV’nin satıldığı iddiası asılsız çıktı

15:061/07/2025, Salı
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TMSF’nin mahkeme tarafından kayyum olarak görevlendirildiği Flash Haber TV’nin satışına ilişkin medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
(TMSF), bazı basın yayın organlarında yer alan “Flash Haber TV satılıyor” iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

  • TMSF, mahkeme kararıyla kayyum olarak atandığı “Flash Haber” televizyonuna ilişkin herhangi bir satış kararı alınmadığını belirtti. Satış işlemlerinin tümünün ilgili mevzuat kapsamında ve ilan edilerek gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Kurumdan yapılan duyuruda, kamuoyunun yalnızca TMSF’nin resmi internet sitesinde yer alan “satış ilanları” sekmesini takip etmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca
, “Flash Haber”
logosuyla yayın yapan televizyon kanalının satışına ilişkin bir karar alınması durumunda, bunun yine resmi kanallar aracılığıyla ilan edileceği bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi;

TMSF’nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Flash Haber TV’nin satışına ilişkin medyada çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
TMSF ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir.
Spekülatif haberlerin doğrulanabilmesi için, TMSF’nin internet sitesindeki “satış ilanları” takip edilmelidir.
“Flash Haber” logosuyla haber yayıncılığı yapan televizyon kanalı için satış kararı verilirse, internet sitemizde duyurusu yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



#Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
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