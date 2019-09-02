Freni patlayan tankerin sürücüsü faciayı önledi Freni patlayan tankerin sürücüsü faciayı önledi Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde freni patlayan tankerin sürücüsü, bir otomobile çarpmamak için TIR'a yandan çarparak aracı durdurmayı başardı. Tankerin çarptığı TIR'ın sürücüsü de refüjde bulunan yön belirleme tabelası ile TIR arasında sıkıştı. Yaralı sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Merkezi 02 Eylül 2019, 22:14 Son Güncelleme: 02 Eylül 2019, 22:16 IHA