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Gabar Dağı bölgesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması amacıyla Gabar Dağı bölgesinin 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği duyuruldu.

15:54 - 26/12/2023 Salı
AA
Gabar Dağı
Gabar Dağı

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.


Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinin, 27 Aralık-10 Ocak'ta özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.


Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.



Özgür Özel’in şehit cenazesinde protesto edilmesinin sebebi: Terör sempatizanlarına sempatizanlık
Özgür Özel’in şehit cenazesinde protesto edilmesinin sebebi: Terör sempatizanlarına sempatizanlık

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, memleketi Manisa'da düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Düzenlenen törene, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Ancak Özel'in cenaze törenine katılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Özel, bir grup tarafından hem cami girişinde hem de cami çıkışında yuhalandı. CHP Genel Başkanı’nın bu boyutta protesto edilmesinin sebebi, HDP’nin PKK ile alakası olmadığını savunmasından, TBMM’de terör saldırısına karşı yayınlanan bildiriye imza atmamasına kadar bir sürü olay içeriyor.

#"özel güvenlik bölgesi
#açıklama
#Şırnak
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