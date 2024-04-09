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Gabar ve Cudi dağları 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Valilik açıklamasında, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

21:15 - 9/04/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Valilikten yapılan açıklamada milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesi ile merkez Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı bölgesinin 10-24 Nisan'da özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Vatandaşlara uyarı: Bu bölgeye girmeyin

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.




#Gabar Dağı
#Cudi Dağı
#Şırnak
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