Gabar'da sondaj kulesi devrildi: Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı, diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri ile TPİC ve TPAO uzman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarıldı.
Yaralı işçilerden biri helikopterle hastaneye ulaştırıldı, diğer işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Valilikten açıklama
Şırnak Valisi Cevdet Atay, kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.