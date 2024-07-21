Gabar'da sondaj kulesi devrildi: Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı, diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri ile TPİC ve TPAO uzman ekipleri sevk edildi.