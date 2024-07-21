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Gabar'da sondaj kulesi devrildi: Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı, diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

13:31 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 14:03 - 21/07/2024 Pazar
AA
Gabar Dağı'nda petrol sahasında sondaj kulesi devrildi.
Gabar Dağı'nda petrol sahasında sondaj kulesi devrildi.

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı, diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.



Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri ile TPİC ve TPAO uzman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarıldı.


Yaralı işçilerden biri helikopterle hastaneye ulaştırıldı, diğer işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Valilikten açıklama

Şırnak Valisi Cevdet Atay, kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.


Vali Atay,
"Gabar Dağı'nda petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2’si yaralı olarak kurtarılmış, 1 işçimiz helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında kalan diğer işçimizi kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir"
ifadelerini kullandı.

#Gabar Dağı
#Şırnak
#petrol sahası
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