Göbeklitepe'ye rakip çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı (TGA), dünya tarihini yeniden yazdıracak Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’ye benzeyen ve dünya üzerinde ilk yerleşik yaşam ve sosyal topluluk örneklerine ev sahipliği yapan Taş Tepeler dünyaya tanıtıldı. Proje kapsamında yaklaşık 2 yıldır kazıların sürdüğü Karahantepe, ilk ziyaretçilerini ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ulusal ve uluslararası basın davetlilerini ağırladı.

İNSAN BİÇİMLİ HEYKEL BULUNDU

Bakan Ersoy, programda yaptığı konuşmada, Karahantepe’deki çalışmaların iki önemli noktayı ortaya koyduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Birincisi, Göbeklitepe ve çağdaşlarından bilinen yuvarlak planlı yapılar alanın belirli yerlerinde yoğunlaşıyor. İkincisi de bu alanın bitişiğinde günlük kullanım öğelerinin çoğunlukta olduğu tespit edildi, başka bir deyişle yerleşim yeri özelliği taşıyan bir bölge. Burada yapılacak çalışmalarla, Göbeklitepe’de henüz araştırılmamış olan dönemin yerleşimcileri ve yerleşim yerleri hakkında bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Yine Karahantepe’de T biçimli dikilitaş ve zoomorfik özellikler taşıyan büyük taşlar bulundu. Bilindiği gibi Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemin ilk aşamalarında T biçimli dikili taşların insanı sembolize ettiği genel olarak kabul görür. Ancak burada olasılıkla insan biçimli bir heykele de rastlandı. Demek ki zaman içerisinde daha gerçekçi bir üsluba dönüşüm söz konusu olmuş. İnanıyorum ki Göbeklitepe’de olduğu gibi bu çalışmaların sonuçları da arkeoloji dünyası için ciddi bulgu ve bilgiler ortaya koyacaktır.”

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yerli ve yabancı basına Karahantepe kazı alanıyla ilgili bilgi verdi.

12 NOKTA GEZİLEBİLECEK

Taş Tepeler Projesi’nin genel çerçevesinden kısaca söz eden Bakan Ersoy, “Göbeklitepe merkez olmak üzere proje kapsamında Karahantepe’nin ülkemizde yer alan Neolitik Dönem yerleşimleri arasında en önemli duraklardan biri haline getirilmesi hedeflenmektedir. En az 12 noktayı kapsayacak Taş Tepeler Projesi’nde Göbeklitepe ve Karahantepe ana istasyon, Sefertepe, Taşlıtepe, Ayanlar Höyük gibi alanlarda ise ara istasyonlar planlanmıştır. Biz çatı bölgesine Taş Tepeler adını veriyoruz. Çünkü yaklaşık 100 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Karahantepe ana istasyon noktasında ziyaretçi merkezinin 2022 yılında hizmete açılmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

YABANCI PAYDAŞLAR DA VAR

Ersoy projeye Japonya, Rusya, Almanya, İngiltere ve Fransa’dan kurumların da paydaş olduğunu belirterek, “Bu, ülkemizde yapılmış en büyük ve kapsamlı arkeoloji projesidir” dedi.

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37 ESER İLK KEZ SERGİLENDİ

Şanlıurfa’da düzenlenen Taş Tepeler lansmanı için hazırlanan Karahantepe ve Neolitik İnsan Sergisi’nde Karahantepe’den çıkarılan eserler Şanlıurfa Müzesinde yerini aldı. Sergide Karahantepe’den 2 yıl içinde çıkarılan 37 eser ilk defa görücüye çıktı. Dünyanın en nitelikli neolitik dönem sergisini oluşturmak amacıyla açılan sergideki eserlerin Türkiye’de en hızlı sergiye çıkarılan arkeolojik eserler arasında yer aldığı öğrenildi. Karahantepe ve diğer kazı alanlarında bulunan eserler de önümüzdeki yıllarda Şanlıurfa Müzesi’nde sergilenecek.

Karahantepe kazı alanındaki bir detay. Göbeklitepede insan silüeti T taşlar ile sembolize edilirken burada daha gerçekçi bir insan yapısı var.

2022'DE AÇILACAK

Karahantepe’nin ülkemizde yer alan Neolitik Dönem yerleşimleri arasında en önemli duraklardan biri haline gelecek. En az 12 noktayı kapsayacak Taş Tepeler Projesi’nde Göbeklitepe ve Karahantepe ana istasyon; Sefertepe, Taşlıtepe, Ayanlar Höyük gibi alanlarda ise ara istasyonlar planlanıyor. Karahantepe ana istasyon noktasında ziyaretçi merkezinin 2022 yılında hizmete açılmasını hedefleniyor. Ayrıca, bilim insanlarının çalışmalarını yapabilecekleri Neolitik Araştırma Merkezi kurma çalışmaları da devam ediyor.

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