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Habur Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Habur Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

09:437/02/2025, Cuma
AA
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Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 370 kilogram uyuşturucu yakaladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında ülkeye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araç takibe alındı.

Ekiplerce x-ray kontrolüne tabii tutulan aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla yapılan detaylı aramalar sonucu yasal yükün içerisine zulalanmış 370 kilogram ağırlığında 2 milyon 176 bin "captagon" isimli uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.​​​​​​​

#Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü
#Habur Gümrük Kapısı
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#Ticaret Bakanlığı
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