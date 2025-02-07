Habur Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında ülkeye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araç takibe alındı.