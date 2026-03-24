Hassas burunlar gizlenen uyuşturucuları buldu

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmaları kapsamında şüphe üzerine takibe aldıkları Yunanistan'dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen Kuzey Makedonya plakalı otomobili x-ray taramasına sevk etti.

Tarama sonucu şüpheli yoğunluk tespit edilen araçta, narkotik dedektör köpeği İda'nın bagaj kapağı ve stepne bölgesi yanlarındaki boşluklara tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 16 şeffaf poşet içerisinde vakumlanarak gizlenmiş 8 kilo 467 gram skunk ele geçirildi.

Ekipler, bir diğer operasyonda ise yine Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen Bulgaristan plakalı minibüsü şüphe üzerine x-ray taramasına yönlendirdi.