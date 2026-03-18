73 ilde 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi

15:4718/03/2026, Çarşamba
DHA
İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 958 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 475’inin tutuklandığını, 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, zehir tacirlerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon zinciri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 134,5 kilogram uyuşturucu madde ile 412 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Saha çalışmalarında uyuşturucu ticaretine karıştığı tespit edilen 958 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 475'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 119 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

4 bin personel ve hava destekli operasyon

Dev operasyonun teknik detayları da paylaşıldı. İl emniyet müdürlüklerince düzenlenen operasyonlara;

Bin 544 ekip, 3 bin 982 personel, 17 hava aracı, 47 narkotik dedektör köpeği katılım sağladı.



