73 ilde 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 134,5 kilogram uyuşturucu madde ile 412 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.