İzmir’de 4,5 milyon lira değerinde kaçak tütün mamulü ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde 10-13 Mart 2026 tarihleri arasında belirlenen 2 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 44 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara, 248 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron, 475 adet gümrük kaçağı puro ve 115 adet elektronik sigara cihazı bulundu. Ayrıca 1 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 12 adet fişek ile 12 adet av tüfeği kartuşuna el konuldu.