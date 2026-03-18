İzmir’de 4,5 milyon lira değerinde kaçak tütün mamulü ele geçirildi

14:2318/03/2026, Çarşamba
IHA
Ekipler kaçakçılara göz açtırmıyor.
İzmir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde 10-13 Mart 2026 tarihleri arasında belirlenen 2 araçta arama yapıldı.

Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Yapılan aramalarda 44 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara, 248 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron, 475 adet gümrük kaçağı puro ve 115 adet elektronik sigara cihazı bulundu. Ayrıca 1 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 12 adet fişek ile 12 adet av tüfeği kartuşuna el konuldu.

Bir kişi tutuklandı

Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



