Havada korku dolu anlar: İlkel teleferikte 175metre yükseklikte mahsur kaldı

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Balıkçılar köyünde yaşayan Songül Azaklı, arkadaşına gübre götürmek için çay bahçesi ile yol arasına çekilen yaklaşık 300 metre uzunluğunda çelik halatlar üzerine yerleştirilen ilkel teleferiğin sepetine binerek hareket etti.