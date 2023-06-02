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Havada korku dolu anlar: İlkel teleferikte 175metre yükseklikte mahsur kaldı

Rize’de bindiği ilkel teleferikte yaklaşık 175 metre yükseklikte mahsur kalan kadın AFAD ekiplerince kurtarıldı.

21:36 . 2/06/2023 Cuma
AA
İlkel teleferikte mahsur kalan kadını AFAD ekipleri kurtardı.

İlkel teleferikte mahsur kalan kadını AFAD ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Balıkçılar köyünde yaşayan Songül Azaklı, arkadaşına gübre götürmek için çay bahçesi ile yol arasına çekilen yaklaşık 300 metre uzunluğunda çelik halatlar üzerine yerleştirilen ilkel teleferiğin sepetine binerek hareket etti.


Dönüş yolunda yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra, teleferiği hareket ettiren çelik halatın yerinden kopması nedeniyle Azaklı yaklaşık 175 metre yükseklikte asılı kaldı.

Durumu fark eden çevredekiler jandarma, Rize Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerine bilgi verdi

Azaklı ekipler ve köylülerin desteğiyle gerçekleştirilen 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.


#AFAD
#Teleferik
#Rize
26 dakika önce
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