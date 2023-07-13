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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" dedi.

15:01 . 13/07/2023 Perşembe
DHA
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İki terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbarat çalışmaları sonrası, Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir ve komutasında, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde, Atak Taarruz Helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando timlerimizin katılımıyla icra edilen operasyonda, 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum

Aziz milletimiz sizlerle gurur duyuyor.

Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."


#Ali Yerlikaya
#Şırnak Bestler-Dereler
#JÖH
#JOPER
43 dakika önce
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