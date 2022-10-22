Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu "Baran Amed" kod adlı PKKlı terörist Kadir Sezgin yakalandı
ŞIRNAK

İçişleri Bakanlığı duyurdu: "Baran Amed" kod adlı PKK'lı terörist Kadir Sezgin yakalandı

Silopi-Cizre karayolunda, şüphe üzerine durdurulan ticari takside, terör örgütü üyesi Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist yakalandı. Sezgin’in, 2011 yılında Osmaniye’de teröristler tarafından gerçekleştirilen 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı belirlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı: Baran Amed kod adlı PKKlı terörist Kadir Sezgin yakalandı
"Baran Amed" kod adlı PKK'lı terörist Kadir Sezgin yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine ve işbirlikçilerine yönelik olarak, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Silopi-Cizre karayolunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir ticari taksi durdurulduğunu açıkladı. Yapılan araştırmada, ticari taksideki 3 şahıstan birinin, İçişleri Bakanlığı, 28 Ekim 2011 tarihinde Osmaniye’de PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen ve 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı belirlenen "Baran Amed" kod adlı Kadir Sezgin’in yakalandığını duyurdu.

İKİ POLİSİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

  • Kadir Sezgin isimli teröristin, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçu başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının olduğu tespit edildi. Teröristin; 2005 yılında terör örgütüne katıldığı, 28 Ekim 2011 tarihinde Osmaniye ilinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı, 13 Ağustos 2012 tarihinde ise Hatay ili Erzin ilçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.

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