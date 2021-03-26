İçişleri Bakanlığı Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlattı

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, nisanda Türkiye'yi ziyaret etmek üzere Türk makamlarıyla temas içinde olduklarını söyledi. Michel, Türkiye ile ilişkileri geliştirmeyi ümit ettiklerini belirterek, "Aynı zamanda bizim için Türkiye'nin olumlu ve ılımlı tutumunu devam ettirmesi önem taşıyor. Diyaloğun verimli olmasını umuyoruz." dedi. Temkinli olduklarını belirten Michel, "Türk makamlarıyla muhtemelen nisan ayında Türkiye'ye bir ziyaret için temas halindeyiz." diye konuştu.