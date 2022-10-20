İçişleri Bakanlığı: Cudi'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Öte yandan, denizin 2 bin 200 metre altında kurulacak tesis için dünyanın farklı lokasyonlarından gelen konularında uzman başka gemiler de eş zamanlı olarak çalışmalarına devam ediyor. 23 Ağustos 2022 tarihinde Filyos Limanı'na varan Simon Stevin Gemisi, serilen boru hatları ve kordon bağı hattının üzerine taş dolgu yapıyor. Bu gemilerden 6 Temmuz tarihinde Filyos Limanı'na varan ve halen çalışmalarına devam eden \"Castorone\", Karadeniz'in derin kısımda kalan 10 inçlik boruların serilmesi ve montajı işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca, devam eden işlemlerinin arasında MEG (Mono Etilen Glikol) hattı için de boru serimi yapıyor. Seven Pegasus Gemisinin ilk görevi ise Boru Hattı Güzergah Araştırması oldu. Aynı gemi şu anda Deniz Tabanı Üretim Tesisinde yer alacak boru hattı sonlandırma ünitelerini ve \"Mudmat\" adı verilen deniz zeminine kurulan çelik yapının yerleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.