Gündem İçişleri Bakanlığı Cudide PKKya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
ŞIRNAK

İçişleri Bakanlığı: Cudi'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı'nda PKK terör örgütüne ait sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: Cudide PKKya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nca, jandarma komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' devam ediyor.

Operasyon kapsamında, Cudi Dağı-Tuşimiya Deresi bölgesinde arazi araması gerçekleştirildi. Burada tespit edilen sığınakta 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 600 çeşitli çaplarda mühimmat, 1 RPG-7 roketatar, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 1 tabanca, 19 el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan ateşleme sistemi, 75 EYP yapımında kullanılan elektrikli fünye, 1 antitank mayını, 1 telsiz ve 200 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı
OYNAT 00:18
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü ve bulundukları aracın sürücüsü tutuklandı. Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin bulunduğu istihbaratı edinilen otomobili durdurdu. Araçta FETÖ üyeliğinden dosyaları olan ve haklarında 7'şer yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. ve M.H.K. yakalandı. Sürücü Y.A. da 'göçmen kaçakçılığı' iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. ve M.H.K. 'silahlı terör örgütü üyeliği', Y.A. ise 'göçmen kaçakçılığı' suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı

Karadeniz gazında heyecanlandıran paylaşım: Akıllara hayallere sığmaz
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, \"Türkiye için bir güne sığdırdıklarımız; akıllara, hayallere sığmaz\" başlığıyla bir video paylaştı. Görüntülerde, Türkiye'nin gururu sondaj gemilerimiz Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin yanı sıra alanında uzman yabancı gemiler de yer alıyor.
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Videoda, Sakarya Gaz Sahası'nda bir günde neler yapıldığı anlatılırken, görüntülerde Türkiye'nin gururu sondaj gemilerimiz Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin yanı sıra, Castorone, Simon Stevin, Seven Arctic, Seven Pegasus ve Seven Oceanic gemilerinin Sakarya Gaz Sahasında üstlendikleri görevlerle ilgili bilgiler de paylaşıldı.

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Milli enerji alanında Türkiye'nin elini güçlendirecek olan Sakarya Gaz Sahası, önemli bir enerji HUB'u olacak. İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gazın vatandaşın kullanımına sunulması hedeflenirken, ikinci fazda 40 milyon metreküp gazın vatandaşların kullanımına sunulması bekleniyor. Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazın çıkarılmasında Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri aktif rol alıyor.
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Bu doğrultuda, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan \"Fatih\" sondaj operasyonunu, \"Kanuni\" sondajı yapılan kuyuların alt tamamlama operasyonu ve kuyu akış testlerini üstlenirken, \"Yavuz\" ise Fatih ve Kanuni Sondaj Gemilerinin operasyonları sonrasında görev verilen lokasyona giderek son aşama olan üst tamamlama çalışmalarını sürdürüyor.
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Türkiye'nin gururu olan sondaj gemileri, çalışmalarını 24 saat esasına göre yapıyor.
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Öte yandan, denizin 2 bin 200 metre altında kurulacak tesis için dünyanın farklı lokasyonlarından gelen konularında uzman başka gemiler de eş zamanlı olarak çalışmalarına devam ediyor. 23 Ağustos 2022 tarihinde Filyos Limanı'na varan Simon Stevin Gemisi, serilen boru hatları ve kordon bağı hattının üzerine taş dolgu yapıyor. Bu gemilerden 6 Temmuz tarihinde Filyos Limanı'na varan ve halen çalışmalarına devam eden \"Castorone\", Karadeniz'in derin kısımda kalan 10 inçlik boruların serilmesi ve montajı işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca, devam eden işlemlerinin arasında MEG (Mono Etilen Glikol) hattı için de boru serimi yapıyor. Seven Pegasus Gemisinin ilk görevi ise Boru Hattı Güzergah Araştırması oldu. Aynı gemi şu anda Deniz Tabanı Üretim Tesisinde yer alacak boru hattı sonlandırma ünitelerini ve \"Mudmat\" adı verilen deniz zeminine kurulan çelik yapının yerleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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Suyun 3 kilometre altındaki operasyonları gerçekleştirebilecek yeterlilikte olan Seven Artic Gemisi de Deniz Tabanı Üretim Tesisinde yer alacak olan doğal gazın iletim hattına bağlanmasını sağlayan vana ve borulama sisteminin Vakumlu Temel Kazığa yerleştirme işlemlerini üstlendi. Ağır inşaat işleri gemilerinden ikinci olan Seven Oceanic Gemisi ise, ilk 30 kilometrelik sığ alanda boruların serim işlemlerine devam ediyor. Toplam 170 kilometre uzunlukta olan Kordon Bağı Hattının denizden 30 kilometre kadar açığa seriminden sorumlu olan gemi, çeşitli ekipmanların yerleştirilmesinden de sorumlu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Karadeniz gazında heyecanlandıran paylaşım: Akıllara hayallere sığmaz
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesaplarından, “Türkiye için bir güne sığdırdıklarımız; akıllara, hayallere sığmaz” açıklamasıyla bir video paylaşıldı. Videoda, Karadeniz'de gazın karaya taşınması ve işlenmesi için bir günde neler yapıldığını anlattı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ''İşgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalimanını açtık. Ermenistan'ın Karabağ'ı ne hale getirdiğini Batı görmek istemiyor. 2. Karabağ Savaşı sonrasında Türkiye-Azerbaycan dostluğu daha da güçlendi. Azerbaycan vatandaşlarının öz vatanlarına olan hasreti sona ermiştir'' dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye dünyada önemli güç merkezi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye dünyada önemli güç merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Değerli kardeşimin liderliği sayesinde Türkiye son yıllarda büyük ve başarılı yol kat etmiştir. Dünya çapında güç merkezinde dönüşmüştür. Türkiye'deki istikrar, kalkınma ve gelişim göz önündedir. Dünyanın birçok ülkesinde krizler yaşanıyor. Ülkeler yönetilemez duruma düşüyor. Ekonomik zorluklar insanların haklı itirazlarına neden oluyor. Türkiye ise güvenle ilerliyor, dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir" dedi.
DAÜ dünya üniversiteler sıralamasında 501-600 bandında yer aldı
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DAÜ dünya üniversiteler sıralamasında 501-600 bandında yer aldı

Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 12 Ekim 2022 Çarşamba günü, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. 104 ülkeden 1,799 üniversitenin sıralamaya girme başarısını gösterdiği sonuçlara göre Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), geçtiğimiz yıl 801-1000 bandından büyük bir yükselişle ulaştığı 501-600 bandındaki yerini korudu.

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