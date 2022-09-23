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ŞIRNAK

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-27 operasyonunda Cudi Dağı bölgesinde bir terörist daha yakalandı

Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı Bestabelega Bölgesinde devriye faaliyeti yürüten Jandarma ekiplerince 1 terörist daha yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta 1 teröristin yakalandığını duyurmuştu. Böylece yakalanan terörist sayısı 2’ye yükseldi.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-27 operasyonunda Cudi Dağı bölgesinde bir terörist daha yakalandı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir teröristin yakalandığını açıkladı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, kahraman evlatlarımız yakalıyorlar" ifadesini kullandı.

Silopi'nin Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde, bir teröristin, bölgede devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandığını ifade eden Soylu, jandarma ekiplerine tebriklerini iletti.

Bakan Soylu'nun paylaşımında, yakalanan teröristle birlikte ele geçirilen kamuflaj malzemeleri, tabanca, şarjör, gece görüş dürbünü, el bombası ve çeşitli malzemelerin fotoğrafı da yer aldı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada da söz konusu bölgede yakalanan terörist sayısının 2'ye yükseldiği duyuruldu.

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