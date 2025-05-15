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İki tır çarpıştı: Demir yığınına dönen tırdan sürücü hafif yaralanarak çıktı

İki tır çarpıştı: Demir yığınına dönen tırdan sürücü hafif yaralanarak çıktı

16:3515/05/2025, الخميس
IHA
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Can kaybının yaşanmadığı kazada tır kullanılamaz hale geldi.
Can kaybının yaşanmadığı kazada tır kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın demir yığınına döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Kırıkkale-Yozgat karayolu üzerindeki Çerikli beldesinde meydana gelen kazada A.Ö. (38) idaresindeki 34 SP 9936 plakalı tır, G.K. (25) yönetimindeki 66 ACG 034 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü A.Ö. yaralandı.


112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.





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