İP’li başkan Söğüt’te 10 milyon borç bıraktı

2014’te MHP’den başkan seçilen Halil Aydoğdu, partiden 2015’te ayrılmıştı.

BAHÇELİ TALİMAT VERDİ

O dönem Meral Akşener’in “MHP Genel Başkanı” olması için ilk imza veren isimlerden olan Aydoğdu, İYİ Parti’ye geçmişti. Aydoğdu, CHP ve İYİ Parti’nin ‘ortak adayı’ oldu. Ancak Cumhur İttifakı’nın adayı İsmet Sever başkan seçildi. Seçimin ardından Bahçeli, belediyede yolsuzluk denetlemesi istedi.

YALANI İFŞA EDİLDİ

Aydoğdu döneminden 10 milyon TL borç kaldığı belirlenirken yeni başkan Sever borcu gösteren listeyi pankartla belediye binasına astı. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Aydoğdu’nun seçim döneminde belediyenin 1 lira borcu olmadığını söyleyerek yalan siyaset yaptığını iddia etti. Sever, “10 milyon TL borcu çıktı. Halkımızın talepleri doğrultusunda böyle bir ifşada bulunduk. Maaş bile ödemekte zorlanıyoruz. Yalan siyaset yaptı. İnsanları bu şekilde kandırmaya çalıştı” dedi.

SAYIŞTAY’I BEKLİYOR

Öte yandan Başkan Sever, koltuğa oturmadan Sayıştay’dan belediyedeki yolsuzluklarla ilgili denetleme istemişti. Ancak Sayıştay’dan henüz bir cevap gelmediği belirtildi. Sever, Sayıştay’ın denetim yapmasını bekliyor.