Irak'ın kuzeyinden kaçan üç terörist teslim oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK’lı terörist Habur/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/g3a6wZlzUl
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK’lı terörist Habur/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/g3a6wZlzUl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2022