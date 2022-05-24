Gündem Iraktan gelen kum fırtınası hayatı felç etti
ŞIRNAK

Irak’tan gelen kum fırtınası hayatı felç etti

Yaklaşık bir haftadır Irak’ta etkili olan kum fırtınası dün geceden itibaren Şırnak’ın merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tozların daha da etkili olmaması için ana artelleri sürekli sulayarak tozların etkisini azaltmaya çalışıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Irak’tan gelen kum fırtınası hayatı felç etti
Irak’tan gelen kum fırtınası hayatı felç etti

Şırnak’ta Irak kaynaklı toz bulutunun etkisi özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olup, hayatı olumsuz etkilerken görüş mesafesi düştü. Kentin silüetini oluşturan Cudi Dağı toz bulutu yüzünden görülmez hale geldi.
Belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tozların daha da etkili olmaması için ana artelleri sürekli sulayarak tozların etkisini azaltmaya çalışıyor. Sabah erken saatlerinde dışarı çıkan vatandaşların da maske taktığı gözlendi.
Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Brezilya'da korkutan kum fırtınası: Gökyüzünü toz bulutu kapladı
OYNAT 00:40
Brezilya'da korkutan kum fırtınası: Gökyüzünü toz bulutu kapladı
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde meydana gelen kum fırtınası nedeniyle oluşan toz bulutu sokakları karanlığa çevirdi. Uzmanlar yaşanan kum fırtınasına bölgede uzun süredir etkili olan kuraklığın ve şiddetli rüzgarın sebep olduğunu ifade etti.

Sudan'daki kum fırtınası böyle görüntülendi
OYNAT 01:02
Sudan'daki kum fırtınası böyle görüntülendi
Sudan'ın başkenti Hartum'da esen kum fırtınası şehri etkisi altına aldı. Fırtına, kameralara böyle yansıdı.


Ankara'dan sonra Kırıkkale için de toz fırtınası uyarısı
GÜNDEM
Ankara'dan sonra Kırıkkale için de toz fırtınası uyarısı

Sadece 15 gün görülüyor

Sadece 15 gün görülüyor

Herkes ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyor.
Son gün 6 Haziran

Son gün 6 Haziran

​KPSS Lisans başvuruları başladı.
Fahiş kira zirvesi

​Üç bakanlık harekete geçti: İlk toplantı bu akşam

​'Kiralardaki denetimsiz yükselişe sessiz kalamayız.'

​DEVA, Gelecek ve İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor.

​Yüzyıllar sonra saat kulesinin içinden çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş kapsamlı yeni bir sınır ötesi harekatın sinyalini verdi.

Cinnet getiren annesi tarafından öldürülmüştü.

İETT şoförü bu kez de bıçaklandı.

Uzaya gidecek ilk Türk için geri sayım başladı.

​Zincirleme kazada biri ağır beş kişi yaralandı.

​Virüsü taşıyan üç kişi hastanelik oldu.

​İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine iktidarı ve muhalefetiyle milli duruş sergilenmeli.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.