Irak’tan gelen kum fırtınası hayatı felç etti Yaklaşık bir haftadır Irak’ta etkili olan kum fırtınası dün geceden itibaren Şırnak’ın merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tozların daha da etkili olmaması için ana artelleri sürekli sulayarak tozların etkisini azaltmaya çalışıyor.



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