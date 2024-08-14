İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 100 binden fazla cüzdan ele geçirildi

Antalya'da, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, Konyaaltı Beach Park Sahili'nde izinsiz kürek sörfü kiralayan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Parkta yapılan denetimlerde para karşılığında izinsiz kürek sörfü kiralama yaptığı tespit edilen ve eksikleri görülen 10 kişi ve 1 plaj işletmesine de yaklaşık 3 milyon lira idari para cezası uygulandı.