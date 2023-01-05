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İSTANBUL ŞIRNAK

İstanbul'un Beykoz ve Şırnak'ın Cizre ilçesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

İstanbul'un Beykoz ve Şırnak'ın Cizre ilçesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Beykoz ilçesinde bulunan Beykoz Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanının koruma statüsü ile Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı bazı köylerin durumlarında değişikliğe gidildi.

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Haber Merkezi AA
İstanbulun Beykoz ve Şırnakın Cizre ilçesine ilişkin karar Resmi Gazetede
Foto/Arşiv

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Beykoz Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda Kavacık, Yenimahalle ve Göztepe mahallelerinin bir kısmını içeren alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

  • Ayrıca, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Dirsekli, Kurtuluş, Çatalköy ve Kuştepe köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak bağlıları (mezra) ile birlikte Cizre Belediyesine katılmalarına karar verildi.

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