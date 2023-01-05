İstanbul'un Beykoz ve Şırnak'ın Cizre ilçesine ilişkin karar Resmi Gazete'de İstanbul'un Beykoz ve Şırnak'ın Cizre ilçesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Beykoz ilçesinde bulunan Beykoz Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanının koruma statüsü ile Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı bazı köylerin durumlarında değişikliğe gidildi.

Abone Ol