Gündem Esenlerde Asiyeyi öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
3. SAYFA

Esenler'de Asiye'yi öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ümit K., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İşte Asiye Nur Atalayı öldüren katilin ilk ifadesi: (Asiye Nur Atalay kimdir? Asiye Nur Atalay cinayeti ne? Asiye Nur Atalayı kim öldürdü?)
Asiye Nur Atalay - Ümit K.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Arnavutköy'de bir arkadaşının evine gittiği tespit edilen şüpheli yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinden olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca ele geçirildi. Daha önceden hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kez polise geliş kaydı bulunan şüpheli Ümit K., sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Cinayet Büro Amirliğine çıkarılan şüphelinin olayla ilgili sorgulanmaya başlandığı öğrenildi.


Öte yandan şüpheli Ümit K'nın kendisini yakalayan polislere olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.


Şüphelinin "Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra oradan kaçtım" dediği belirtildi.

Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Asiye Atalay'ın cinayet anını izleyip kaydettiler: Kimse yardım etmedi
FOTOĞRAF 11
Title
Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu.
Title
19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor.
Title
Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.
Title
VURULMA ANI KAMERADA <br>Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Title
Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Title
Cinayet anı saniye saniye kaydedildi.
Title
\"SİLAHLA SÜREKLİ VURMAYA ÇALIŞIYORDU\"<br>Olayın görgü şahidi Sibel Hastel, \"Boğuşma sesleri geldi. İlk başta silah tutukluk yaptı. Ben oyuncak silah sandım. Korkutmaya çalışıyor gibi geldi. Daha sonra kız yere düştü. Zaten o an vurulmuş. Yere düştükten sonra kızın elinde kan gördüm. Kızın önünde bir araba durdu. Kızı kurtarmak istedi. Kız çocuğa 'git kurtar kendini buradan' diye bağırdı. Sonra çocuk geri geldi. Silahı kafasına dayadı ancak silah ateş etmedi. Daha sonra bir daha geri döndü ve vurdu. Aralarında çok fazla boğuşma olmadı. Zaten sanırım daha önceden tartışıp gelmişler. Daha önce bacağından vurmuş görenler oldu. İtiş kakış oldu. Çocuk silahla sürekli vurmaya çalışıyordu. Biz silahı sonradan fark ettik. Bir anda vurdu zaten. Vurduktan sonra panikledi ve hemen kaçtı\" diye konuştu.<br>
Title
\"KIZ 'GİT' DEDİKTEN SONRA DÖNDÜ VE VURDU\"<br>Mahalle sakini Ayşe Hastel ise, \"Kızı öyle görünce çığlık attım. Bağırarak çok ağır laflar söyleyerek kaçtı. Bende şoktayım bu gece uyku bile uyuyamadım. Çok üzüldü. Çocuk sürekli etrafta dolanıyordu. Kız yerdeyken 'git' dedi. Bize silahı doğrultacak diye korktuk. Kız 'git' dedikten sonra döndü ve vurdu. Vurduğu gibi kaçtı zaten\" şeklinde konuştu.
Title
Asiye Atalay'ın ölmeden önceki son anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.
Title
Title
Asiye Atalay'ın cinayet anını izleyip kaydettiler:
Asiye Atalay'ın cinayet anını izleyip kaydettiler: Kimse yardım etmedi
Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadının saplantılı kişi tarafından vurulduğu öne sürülürken o anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Atalay'ın sosyal medya hesabında 'Belki Başka Hayatta' mesajı dikkat çekti.

Esenler'de 19 yaşındaki Asiye'yi sokak ortasında öldüren katil yakalandı
OYNAT 00:43
Esenler'de 19 yaşındaki Asiye'yi sokak ortasında öldüren katil yakalandı
Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili aranan 25 yaşındaki Ümit K.'nın Arnavutköy'de saklandığı evde yakalandığı öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu belirtildi. Şüphelinin yakalanma anı polis kamerasına yansıdı.


Muhammedin ordusu burada

'Muhammed'in ordusu burada'

​Kudüslü yaşlı adam işgalci Yahudilerin karşısına dikildi.
Görev tarihi belli oldu

Görev tarihi belli oldu

​Türkiye'den bir hamle daha...
HDPlilerden katil polis sloganları: Çay kazanını üzerlerine atın diyerek tehdit ettiler

​Yılda bir iki ay sadece geceleri çıkıyor.

​TÜBİTAK bilim adamı bursu alıyordu ABD'de ölü bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.