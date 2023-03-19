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Jandarmadan nokta operasyon: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen "Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz" operasyonunda ana silah deposu olarak kullanılan mağaralarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

15:07 . 19/03/2023 Pazar
IHA
Cizre'de terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Cizre'de terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu çerçevesinde 17-18 Mart tarihlerinde bir operasyon gerçekleştirildi.


Şırnak’ın Cizre ilçesi Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi/Taht Tepe bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde ana silah deposu olarak kullanılmış üç adet mağara bulundu.

Mağaralarda yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütüne ait 7 adet RPG-7 roketatar, 3 Bixi makinalı tüfek, 19 bin 600 adet fişek (AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği), 305 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 adet antitank mayını, 2 adet savunma tipi el bombası, 5 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 adet tüp, 1 adet ocak, 3 adet 350 metre halat, 1 adet dürbün, 20 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonun ardından ele geçirilen malzemeler imha edilerek, tespit edilen mağaralar kullanılamaz hale getirildi.




#Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı
#Teğmen İsmail Can Akdeniz
#PKK/KCK terör örgütün
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