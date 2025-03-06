Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’den Kocaeli- İzmit TBMM İlkokulu’nda deprem farkındalık semineri

TBMM İlkokulu Müdürü Songül Danacı’nın ev sahipliğini yaptığı seminere, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin yanı sıra İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Şube Müdürü Çiğdem Ayanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Bayram Soylu ve Uluslararası Kültürler ve İş Birliği Kulübü Başkanı Uğurcan Yıldızdal katılım sağladı.

"Deprem anında planlı hareket hayat kurtarır"

Moriwaki, Japonya ve Türkiye'deki depremlere verilen tepkiler arasındaki farklılıklara dikkat çekerek, her bireyin bir deprem planına sahip olması gerektiğini belirtti.





Japonya’daki çocukların deprem anında panik yapmadığını ifade eden Moriwaki, bunun nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Japon çocukları, yaşadıkları evin güvenli olduğuna inanıyor ve sürekli yapılan tatbikatlar sayesinde ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Türkiye’de de deprem farkındalığı, küçük yaşlardan itibaren oluşturulmalı ve sürekli güncellenmelidir."

Yaşam üçgeni ve acil durum planları

Deprem anında can kaybını en aza indirmek için "Yaşam Üçgeni" yönteminin önemine değinen Moriwaki, ailelerin mutlaka acil durum planı yapması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, evlerde bulunan eşyaların güvenli bir şekilde yerleştirilmesinin, deprem sırasında oluşabilecek zararları büyük ölçüde önleyebileceğini belirtti.

Tatbikat kültürü geliştirilmeli