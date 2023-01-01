Kaçak getirdiği hamster ve pitonu satmaya çalışırken yakalandı

Manisa'da bir oduncu dükkanında gördükleri yılanı çıplak elleriyle yakalayan iş yeri çalışanları, hayvanla bir süre oynayıp, doğaya bıraktı. Çalışanların yılanla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Manisa'nın Yunusemre ilçesi Şehit Hasan Kuzu Caddesi üzerindeki bir oduncu dükkanı çalışanları, iş yerinde yılan olduğunu görünce çıplak elleriyle hayvanı yakaladı. Yaklaşık 1,5 metrelik yılanı kuyruğundan tutan çalışanlar, yakaladıkları yılanla fotoğraf çekildi, bir süre sonra da doğaya bıraktı. İş yeri çalışanlarının yılanla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşletme sahibi Semih Kaya, 'İş yerinde yakaladığımız, yılanı öldürmeden doğaya saldık' dedi.