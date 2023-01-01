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Kaçak getirdiği hamster ve pitonu satmaya çalışırken yakalandı
Aksaray'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği hamster ile pitonu 4 bin 500 TL'ye satmak isterken yakalanan 25 yaşındaki A.Ü., gözaltına alındı.
11:06 . 19/01/2023 Perşembe
DHA
Ele geçirilen yılan.

Ele geçirilen yılan.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ankara'da yaşayan A.Ü.'yü, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği hamster ile pitonu Aksaray'da satmak için 4 bin 500 TL'ye pazarlık yaparken yakalandı.

Otomobilin bagajında yapılan aramada, 'python pinstripe morp' cinsi piton ile golden hamster bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince el koyulan piton yılanı ile hamster, Konya Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Gözaltına alınan A.Ü. hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.


Manisa'da işçiler çıplak elleriyle yakaladıkları yılanla oynayıp doğaya saldılar
Manisa'da işçiler çıplak elleriyle yakaladıkları yılanla oynayıp doğaya saldılar

Manisa'da bir oduncu dükkanında gördükleri yılanı çıplak elleriyle yakalayan iş yeri çalışanları, hayvanla bir süre oynayıp, doğaya bıraktı. Çalışanların yılanla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Manisa'nın Yunusemre ilçesi Şehit Hasan Kuzu Caddesi üzerindeki bir oduncu dükkanı çalışanları, iş yerinde yılan olduğunu görünce çıplak elleriyle hayvanı yakaladı. Yaklaşık 1,5 metrelik yılanı kuyruğundan tutan çalışanlar, yakaladıkları yılanla fotoğraf çekildi, bir süre sonra da doğaya bıraktı. İş yeri çalışanlarının yılanla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşletme sahibi Semih Kaya, 'İş yerinde yakaladığımız, yılanı öldürmeden doğaya saldık' dedi.


#Aksaray
#Yılan
#hamster
#Piton
1 saat önce
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Kaçak getirdiği hamster ve pitonu satmaya çalışırken yakalandı
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