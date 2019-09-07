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BİLECİK

Bilecik'te kaza

Kamyonetle beraber ters döndü: Aracı bırakıp kaçtı

Bilecik’te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, kullandığı kamyoneti devrilen sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücüler polisi arayarak olayı haber verdi. Bölgeye gelen ekipler kaza yapan araç içi ve dışında kimseyi bulamadı. Ters dönen kamyonet çekici yardımı ile olay yerinden çekilirken, olay yerinden ayrılan aracın sürücüsünün öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi IHA
Ters dönen kamyonet, ekiplerce yoldan çekildi.
Ters dönen kamyonet, ekiplerce yoldan çekildi.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında, kullandığı kamyoneti devrilen sürücü olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstasyon mahallesinden kent merkezine seyir halindeki adı öğrenilemeyen 26 FU 292 kamyonet sürücüsü, TOKİ yol ayrımına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı yol kenarındaki üst geçidin ayakları arasına devirdi.

  • Kazayı gören diğer sürücüler polisi arayarak olayı haber verdi. Bölgeye gelen ekipler kaza yapan araç içi ve dışında kimseyi bulamadı.

Ters dönen kamyonet çekici yardımı ile olay yerinden çekilirken, olay yerinden ayrılan aracın sürücüsünün öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.

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