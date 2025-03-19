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Kara saplanan okul servisi kurtarıldı: 8 öğrenci ailelerine teslim edildi

Kara saplanan okul servisi kurtarıldı: 8 öğrenci ailelerine teslim edildi

15:2819/03/2025, Çarşamba
AA
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Yozgat'ta kara saplanan okul servisinde mahsur kalan 8 öğrenci, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Cihanpaşa köyüne giden öğrenci servisi, köy yolunda kontrolden çıkarak kara saplandı. Servis şoförünün 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi. Serviste bulunan 8 öğrenci, ekiplerce kurtarılarak ailelerine teslim edildi. Araç ise daha sonra ekiplerin çalışması sonucu saplandığı yerden çıkarıldı.

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#okul servisi
#Yozgat

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