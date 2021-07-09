Gündem Karı koca dilenen çifte ceza kesildi Memleketlerine gönderildiler
BİLECİK

Karı koca dilenen çifte ceza kesildi: Memleketlerine gönderildiler

Bilecik’te dilencilik yaparken yakalan ve karı koca oldukları ortaya çıkan ikiliye 204’er lira para ceza yazıldı.

Haber Merkezi İHA
Karı koca dilenen çifte ceza kesildi: Memleketlerine gönderildi
Zabıta ekipleri, dilenci çifte müdahale etti.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri, dilenci ve seyyar satıcılara yönelik çalışma başlattı. Vatandaş ve esnafın şikâyetleri üzerine harekete geçen zabıta görevlileri, şehirlerarası otobüs terminali, çay bahçeleri ve birçok mahallede gezen dilenci ve seyyar satıcılar kabahatler kanununa göre 204’er lira para cezası yazıyorlar.

Bunun son örneği olarak dün kent merkezinde 2 şahsın dükkanları gezerek dilendiği ihbarını alan zabıta ekipleri harekete geçti. Yakalanan şahısların Karabük’ten geldikleri ve karı koca oldukları öğrenildi. İkiliye 204’er lira para ceza yazılırken, memleketlerine gitmeleri üzere otobüse bindirildi.

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