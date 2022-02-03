Gündem Karın 3 metre olduğu köyde ayağı kırılınca askeri helikopterle alındı
TUNCELİ

Karın 3 metre olduğu köyde ayağı kırılınca askeri helikopterle alındı

Tunceli'de kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu, 2 bin rakımlı köyde ayağı kırılan 55 yaşındaki Hüseyin Polat, askeri helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Karın 3 metre olduğu köyde ayağı kırılınca askeri helikopterle alındı
Bölgeye Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimat ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı askeri helikopterle sağlık görevlileri gönderildi.

Pülümür ilçesinde bağlı 2 bin rakımlı Kırdım köyünde Hüseyin Polat, yüksekten düşerek ayağını kırdı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu köye ulaşmak için ekipler, seferber oldu.

Bölgeye Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimat ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı askeri helikopterle sağlık görevlileri gönderildi.

Alay Komutanı Albay Durali Ceylan'ın koordinesinde jandarma ve sağlık ekipleri, ulaştıkları adreste Polat'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra helikoptere taşıdı. Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ayağının alçıya alındığı belirtildi.

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