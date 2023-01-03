Kars'ta ehliyet sınavına bu düzenekle giren şahıs yakalandı

Kars'taki olay, sabah saatlerinde Sarıkamış e-Sınav Merkezi'nde meydana geldi. Merkezdeki ehliyet sınavına giren K.S.’nin durumundan şüphelenen gözetmenler durumu polise bildirdi. Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.S.’nin kıyafetlerinin altında kopya çekmek için özel hazırlanmış düzeneğin bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan K.S. hakkında 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
GÜNDEM
Ehliyet sınavında 6 bin 500 TL'lik kopya düzeneği ile yakalandı
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Bağcılar’da ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
Bağcılar'da, Elektronik Ehliyet Sınavına girişinde arama yapan polis ekipleri, bir sürücü adayının üzerinde kopya düzeneği buldu. Şüpheli gözaltına alındı.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta yapılan ehliyet sınavı için Sincandaki e-Sınav merkezinde görevlendirildi.
Merkez çevresini kontrol eden ekipler, park halindeki bir otomobilde bulunan 2 kişinin hareketlerinden şüphelendi. Bir süre aracı uzaktan izleyen ekipler, daha sonda otomobildeki Halil İbrahim K. ve Furkan S.yi aşağı indirdi.
Kimlik sorgulamasının ardından araçta arama yapan ekipler, cımbız, SİM kart çerçevesi, Wi-fi cihazı, 1 adet tuşlu telefon ve çeşitli malzemeler buldu. Sorgulanan 2 şüpheli, sınavdaki Hayrettin A.nın giydiği gömleğin içerisine düğme şeklinde görünen kamera yerleştirip, kulağına kulak içi kulaklık taktıklarını ve para karşılığında araçtan ona cevapları söylediklerini itiraf etti. Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.
DAHA ÖNCE 3 KEZ SINAVA GİRMİŞDaha sonra sınav merkezine giren ekipler, Hayrettin A.nın hareketlerini gözlemledi. Sınav bittikten sonra gözaltına alınan Hayrettin A.nın üzerinde, kamera, modem ve kulak içi kulaklık ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hayrettin A. ifadesinde, daha önce 3 kez ehliyet sınavına girdiğini ancak buna rağmen başarılı olamadığını belirterek, ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yediği için bu yola başvurduğunu söyledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
72 yaşındaki aday ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
Ankara'da ehliyet sınavına giren 72 yaşındaki Hayrettin A., kopya çekmek için gömleğine gizlenen kamera ve dışarıyla iletişim kurmasını sağlayan kulaklık düzeneğiyle yakalandı.