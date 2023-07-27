Kavurucu sıcaklar buraya uğramadı: İşte Türkiye'nin en soğuk ilçesi

Temmuz ayı içerisinde yüksek hava sıcaklıkları ile karşı karşıya kalan İzmir, 42 derece ile yılın en sıcak gününü yaşadı. Günün her saati yoğun olan Konak Meydanı, turistler ve güvercinlere kaldı. Vatandaşlar İzmir Saat Kulesi’nin çeşmelerine koşarak serinlemeye çalışırken, sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise tehlikeye rağmen süs havuzunda yüzdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde 5-6 derece düşecek. İzmir 5 günlük hava durumu için haberimize bakabilirsiniz.