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Kavurucu sıcaklar buraya uğramadı: İşte Türkiye'nin en soğuk ilçesi

Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, Tokat'ın Artova ilçesine uğramadı. Hava sıcaklığının 5.8 derece ölçüldüğü Tokat'ın Artova ilçesi Türkiye'de en düşük hava sıcaklığına sahip ilçe oldu.

12:23 . 27/07/2023 Perşembe
IHA
Hava sıcaklığı 5.8 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığı 5.8 derece ölçüldü.

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar her geçen gün etkisini artırırken Tokat'tın Artova ilçesinde hava sıcaklığı akşam saatlerinde hissedilir derecede düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınan verilere göre hava sıcaklığının
5.8 derece
ölçüldüğü Tokat'ın Artova ilçesi Türkiye'de en düşük hava sıcaklığına sahip yerleşim yeri oldu.

Hava sıcaklığının geçtiğimiz akşam 18.00 ile bu sabah 06.00 sıralarında ölçüldüğü kaydedildi.






#El Nino
#Tokat
#Artova
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