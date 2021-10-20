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BİLECİK

Kiraladıkları arabayla dilenmeye geldiler: Buranın halkı çok para veriyor

Bilecik'te zabıtaların yakaladığı dilencilerin itirafı 'pes' dedirtti. Kiraladıkları son model arabayla kentte geldikleri öğrenilen dilenciler, "Bilecik halkı çok para veriyor" dedi. Öte yandan şahısların üzerinden bin 200 TL para çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Kiraladıkları arabayla dilenmeye geldiler: Buranın halkı çok para veriyor
Kiraladıkları arabayla dilenmeye geldiler.

Bilecik’te zabıtaların yaptıkları dilenci operasyonunda yakalanan ve kiraladıkları son model arabayla kentte geldikleri öğrenilen dilenciler, "Bilecik halkı çok para veriyor" itirafından bulundular.

Araba kiralayıp gelmişler


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin talimatı Zabıta Müdürü Sali Yılmaz’ın bizzat yürüttüğü çalışma kapsamında kentte dilenci operasyonu yapıldı. Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde yakalanan 5 kişi gözaltına alınarak, üzerlerindeki paralara tutanak karşılığında el konuldu. Kocaeli’nden geldiği tespit edilen 5 kişi kiraladıkları son model arabayla Bilecik’e geldiği tespit edildi. Şahıslara ayrı ayrı Kabahatler Kanunu gereğince 204 lira idari para cezası uygulandı.


Dilencinin 1 günlük hasılatı asgari ücretin yarısı
FOTOĞRAF 2
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Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında ki trafik ışıklarında dilenen yaşlı bir şahsı fark eden zabıta ekipleri yaşlı şahsı yakaladı. Dilenen M.K., isimli şahıs zabıta ekiplerince karakola götürülerek burada hakkında işlem yapıldı.
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M.K., isimli şahsın yapılan üst aramalarında bir günlük hasılatı olan bin 165 TL çıktı. Duygu sömürüsü yaparak bir günde bin 165 TL toplayan şahsın paralarına el konuldu. M.K., hakkında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Dilencinin 1 günlük hasılatı asgari ücretin yarısı
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde çıkan para herkesi şaşırttı.

"Vatandaşlarımız böyle dilencilere kanmasınlar"


Öte yandan şahısların üzerinden bin 200 TL para çıktı. Zabıta Amiri Özgür Özmen’in, "3’üncü kez yakalanıyorsunuz. Devamlı ceza yazıyoruz size, ısrarla neden Bilecik’e geliyorsunuz" sorusuna karşı dilenciler, Bilecik halkının çok merhametli olduğunu ve çok para verdikleri için devamlı buraya geldiklerini söyledi.

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Dilenciden 15 ülkeye ait para çıktı


"Günde binlerce lira para toplayarak geri dönüyorlar"


Zabıta Müdürü Sali Yılmaz ise vatandaşları uyararak, "Dilenciler, Bilecik halkının çok merhametli olduğunu ve çok para verdikleri için devamlı buraya geldiklerini söyledi. Vatandaşlarımız böyle dilencilere kanmasınlar. Bunlar son model araçlarla ilimize gelip günde binlerce lira para toplayarak geri dönüyorlar. Bunlar vatandaşlarımız duygularıyla oynuyorlar, aslında bunların paraya ihtiyaçları yok. Zaten ihtiyacı olan bir dilenci olursa belediyemiz zaten kendisine yardım ediyor" dedi.

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