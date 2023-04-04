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Kirasını 11 lira eksik yatıran kiracı evinden oldu

İzmir'de ev sahibi S.F. (60), 1774 lira olan kirayı 11 lira eksik yatıran kiracısı E.T.'ye (35) dava açtı. Mahkeme, kira bedelinin eksiksiz yatırılması gerektiğini belirtip, E.T.'nin evden tahliyesine karar verdi.

10:22 . 4/04/2023 Salı
DHA
11 lira eksik kiraya tahliye

11 lira eksik kiraya tahliye

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir binada 5 yıldır oturan E.T., 1774 lira olan kirasını 7 lira eksik yatırdı, 4 lirası ise banka komisyonu olarak kesildi. Ev sahibi S.F., toplamda 11 lira eksik yatan kira için İzmir 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Hakim, kira bedelinin eksiksiz yatırılması gerektiğini belirtip, E.T.'nin evden tahliyesine hükmetti. E.T.'nin avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Ev sahibi S.F.'nin avukatı Mürsel Yiğit karara ilişkin, "Kiraların anlaşılan rakam üzerinden net olarak yatırılması gerekiyor. Bu nedenle kiracılar, banka yoluyla kira bedellerini gönderirken dikkat etmeli. Banka komisyon miktarının kesinlikle kira bedelinden düşülmemesi gerekiyor. 5 kuruş için bile tahliye edilebilirsiniz" dedi.




#İzmir
#kiracı
#ev sahibi
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