Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bilecik
Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarparken, sürücüsü ağır yaralandı

Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarparken, sürücüsü ağır yaralandı

11:4427/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Bilecik'te trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Bilecik'te trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında bulunan refüje çarparak devrildi. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halindeki 11 ACH 225 plakalı motosiklet sürücüsü Semih D., Kurtköy mevkiine geldiğine aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında bulunan refüje çarparak devrildi. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Semih D. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

#Bilecik
#Kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları yüzde 1,2 değer kaybetti: 27 Mayıs Salı bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?