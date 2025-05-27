Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarparken, sürücüsü ağır yaralandı

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halindeki 11 ACH 225 plakalı motosiklet sürücüsü Semih D., Kurtköy mevkiine geldiğine aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında bulunan refüje çarparak devrildi. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Semih D. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.