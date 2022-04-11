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Gündem Köpek tartışmasında görümce dehşet saçtı Kardeşini sopayla gelinini bıçakla kovaladı
AKSARAY

Köpek tartışmasında görümce dehşet saçtı: Kardeşini sopayla gelinini bıçakla kovaladı

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde İsmigül Ş. (34), iddiaya göre besledikleri köpeklerin dövüşmesi nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi Kenan Güney'i (25) sopayla, eşi Esmanur Güney'i (21) de bıçakla yaraladı. İsmigül Ş. de sopa darbesiyle yaralanırken, üç kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ayrıca, altı aylık kızı olan gelin Esmanur'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
Köpek tartışmasında görümce dehşet saçtı: Kardeşini sopayla gelinini bıçakla kovaladı
Köpek tartışmasında görümce, gelini bıçakladı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Bekarlar köyünde meydana geldi. İsmigül Ş., iddiaya göre aynı evde birlikte yaşadıkları kardeşi Kenan Güney'in eşi Esmanur G. ile besledikleri köpeklerin dövüşmesi nedeniyle tartıştı. Kenan Güney'in de katıldığı tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada İsmigül Ş., kardeşini sopa ile eşi Esnamur Güney'i ise bıçakla yaraladı. Yaşanan arbede sırasında kendisi de sopa darbesiyle yaralandı.

Gürültüyü duyan komşularının müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı üç kişi kentteki çeşitle hastanelere kaldırıldı. Altı aylık bir kız bebeği olan Esmanur Güney'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Haberi alınca hastaneye gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

DHA

Hastanede olayı anlatan Kenan Güney, "Ben köyde koyun besliyorum. Köpeklerin dövüşünü bir arkadaşım videoya almış. Kardeşim bunu görünce evde kavga çıktı. Kavgada eşim ağır yaralandı. Bende darbedildim.” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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