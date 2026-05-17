Kuzenini beş bin TL için öldürmüş

04:0017/05/2026, Pazar
Hasan Zerzur
Adana'da, borç meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Ahmed Zerzur'u (21) bıçaklayarak öldüren Hasan Zerzur (32), Suriye'ye kaçarken Hatay'da yakalandı. Katil zanlısının cinayeti, 5 bin TL'lik alacağı için işlediği ortaya çıktı. Olay, 13 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Hasan Zerzur, kendisine 5 bin lira borcu olan kuzeni Ahmed Zerzur ile parayı vermediği için tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hasan Zerzur, kuzenini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Ahmed Zerzur, hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheli Hasan Zerzur'un kentten ayrıldığını tespit etti. Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen şüpheli, Reyhanlı ilçesinde sınır kapısına doğru giderken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şüpheli, "Ahmed’den 5 bin lira alacağım vardı. Vermeyince tartışıp, kavga ettik. Sinirlenip, bıçakladım. Pişmanım" dedi. Hasan Zerzur, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

