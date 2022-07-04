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ŞIRNAK

Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Şırnak’ın Dağkonak köyü Cudi Dağı eteğindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Maden ocağında göçük

Dağkonak köyünde özel bir firmaya ait kömür madeninde sabah saat 08.00 sıralarında göçük meydana geldi. Bu sırada kömür madeninde operatör olarak çalışan Hekim Ercan, göçük altında kaldı.

Hekim Ercan
Hekim Ercan


Madende çalışan işçiler göçüğü fark ederek jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Maden işçilerinin yardımıyla göçük altından çıkarılarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



Ercan’ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.

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