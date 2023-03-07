Malatya'da yıkılan ve yıkılacak 32 bin 195 bina tespit edildi

Depremde finans sektörü de yara aldı. Başta sektör çalışanlarından hayatını kaybedenler oldu. Ailelerinin, yakınlarının ve mesai arkadaşlarının başı sağ olsun. Sonra şubeleri, iş adresleri veya ofisleri yıkıldı. Mali olarak hem aktiflerinin, hem pasiflerinin bir bölümü etkilendi.Can kayıplarını değil ama ölçülebilir unsurları rakamlara dökmek isterim. Sonra da bir takım tartışmaları açmak istiyorum.Bölgede 50 civarı sigorta acentesi adresi yıkılmış durumda. Evim şirketi olarak bilinen tasarruf