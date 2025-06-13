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Merdivenden düşen çocuk yaralandı

Merdivenden düşen çocuk yaralandı

16:2413/06/2025, Cuma
IHA
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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'da yaşadığı apartmanın merdivenlerinden düşen 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı.

Yabancı uyruklu M.H. (7), yaşadığı apartmanın merdivenlerinden dengesini kaybederek düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





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