Meteoroloji il il uyardı: Yoğun kar geliyor

A23a adı verilen buzdağı, 1986 yılında Antarktika kıyı şeridinden ayrıldı. Ancak hızla Weddell Denizi'ne karaya oturdu ve bir buz adasına dönüştü. A23a'nın yüzölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare. Bilim insanları geçtiğimiz yıllarda buz parçasında hareket sinyalleri tespit etmişti. Ortaya çıkartılan son verilere göre A23a, Antarktika'nın dışına doğru yeniden harekete başladı. 30 yıldan uzun bir süre hareketsiz kalan A23a'nın kalınlığı 400 metreye kadar ulaşıyor. Bilim insanlarına göre aradan geçen 35 yıllık sürede A23a'nın kütlesinde azalma meydana geldi. Böylece devasa buz parçası hafifleyerek suyun yüzeyinde hareket edebilecek kadar küçüldü. Araştırmacılar bölgede 'Sir David Attenborough' isimli İngiliz araştırma gemisi, yakın zamanda Weddell Denizi'ne sürüklenen dünyanın en büyük buzdağı A23a'nın yanından su örnekleri toplamayı başardı. Bilim adamları, A23a'nın artık büyük olasılıkla akıntılar tarafından sürüklenip, birçok buzdağının Güney Georgia'nın uzak adasına giderken izlediği rota olan "buzdağı geçidine" doğru sürükleneceğini söylüyor. Canlılar için tehlikeli Bu dev buz dağının Antarktika Yarımadası'nın ucuna yakın bir noktada olan Güney Georgia Adası'na çarpması durumunda ortaya çıkabilir. Güney Georgia ve Güney Sandwich adaları milyonlarca fok balığı ve penguen başta olmak üzere birçok canlının üreme noktası. Eğer A23a sürüklenişi sırasında bu adalara takılırsa üremek için bölgeye giden hayvanların rotası karışabilir ve yeni doğan yavruların beslenmesi zora girebilir.