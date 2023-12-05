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Meteoroloji il il uyardı: Yoğun kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen son hava tahmin raporuna göre, Doğu Anadolu bölgesinde bazı illerde yoğun yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

17:36 - 5/12/2023 Salı
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Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusunda (Elbistan, Nurhak, Çağlayancerit, Pazarcık) saat 16.00 itibarıyla sağanak tahmin ediliyor.


Bu yağışların akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli, gece ve sabah saatlerinde Malatya'nın dağlık ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.


Ayrıca İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin Ege kıyıları ve Edremit Körfezi'nde yarın sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket etti: Neredeyse İstanbul kadar
Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket etti: Neredeyse İstanbul kadar

A23a adı verilen buzdağı, 1986 yılında Antarktika kıyı şeridinden ayrıldı. Ancak hızla Weddell Denizi'ne karaya oturdu ve bir buz adasına dönüştü. A23a'nın yüzölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare. Bilim insanları geçtiğimiz yıllarda buz parçasında hareket sinyalleri tespit etmişti. Ortaya çıkartılan son verilere göre A23a, Antarktika'nın dışına doğru yeniden harekete başladı. 30 yıldan uzun bir süre hareketsiz kalan A23a'nın kalınlığı 400 metreye kadar ulaşıyor. Bilim insanlarına göre aradan geçen 35 yıllık sürede A23a'nın kütlesinde azalma meydana geldi. Böylece devasa buz parçası hafifleyerek suyun yüzeyinde hareket edebilecek kadar küçüldü. Araştırmacılar bölgede 'Sir David Attenborough' isimli İngiliz araştırma gemisi, yakın zamanda Weddell Denizi'ne sürüklenen dünyanın en büyük buzdağı A23a'nın yanından su örnekleri toplamayı başardı. Bilim adamları, A23a'nın artık büyük olasılıkla akıntılar tarafından sürüklenip, birçok buzdağının Güney Georgia'nın uzak adasına giderken izlediği rota olan "buzdağı geçidine" doğru sürükleneceğini söylüyor. Canlılar için tehlikeli Bu dev buz dağının Antarktika Yarımadası'nın ucuna yakın bir noktada olan Güney Georgia Adası'na çarpması durumunda ortaya çıkabilir. Güney Georgia ve Güney Sandwich adaları milyonlarca fok balığı ve penguen başta olmak üzere birçok canlının üreme noktası. Eğer A23a sürüklenişi sırasında bu adalara takılırsa üremek için bölgeye giden hayvanların rotası karışabilir ve yeni doğan yavruların beslenmesi zora girebilir.


#kar yağışı
#Meteoroloji
#fırtına
#hava durumu
#sağanak
39 dakika önce
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