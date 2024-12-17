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Meteorolojiden bazı iller için sağanak ve kar uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için sağanak ve kar uyarısı

12:5717/12/2024, Salı
AA
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Meteorolojiden bazı illere kar yapışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kar yapışı uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden, yarın Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yurdun kuzeydoğu kesimleri için sağanak ve kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan
açıklamasına göre, yarın Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Karadeniz için fırtına uyarısı

Karadeniz'de Kastamonu-Sinop ile Doğu Karadeniz açıklarında yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.




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#kar
#kuvvetli kar
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#sağanak

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