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Van'da kar yağışı nedeniyle 131 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da kar yağışı nedeniyle 131 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

11:1213/12/2024, Cuma
DHA
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Van'da kar yağışı etkisini gösteriyor
Van'da kar yağışı etkisini gösteriyor

Dün akşam başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 131 yerleşim yerinin yolu kapanırken kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Doğu illeri kar yağışına teslim oldu.


Meteorolojinin uyarısının ardından Van'da dün akşam kar yağışı etkili oldu.


Kardan dolayı 86 mahalle ve 45 mezraya ulaşım sağlanamazken, kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.



Ekipler yollarda


Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan kırsal mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Kent merkezinde de kar temizleme çalışması yapıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün için ara verilirken, Van-Bahçesaray karayolu ise kar ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.


Kent merkezinde iş makineleri tarafından belirli noktalara toplanan kar kütleleri kamyonlara yüklenip il dışına taşınıyor.





#Van
#kar yağışı
#hava durumu

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