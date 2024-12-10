Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Van-Erciş kara yolunun 15'inci kilometresinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde kişi yaralandı.