Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van'da feci kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi ölü ve yaralı var

09:4210/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Kazanın yoğun sis ve buzlanmanın etkisiyle meydana geldiği bildirildi.
Kazanın yoğun sis ve buzlanmanın etkisiyle meydana geldiği bildirildi.

Van-Erciş kara yolunda meydana gelen ve yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Van-Erciş kara yolunun 15'inci kilometresinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İki ölü 40 yaralı

Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde kişi yaralandı.


İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.


#Van
#trafik kazası
#Erciş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut başvurusu devam ediyor: Proje kapsamında 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunuluyor