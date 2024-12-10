Van-Erciş kara yolunda meydana gelen ve yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.
Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Van-Erciş kara yolunun 15'inci kilometresinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İki ölü 40 yaralı
Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.