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Meteoroloji'den dokuz il için yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Toroslar, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

07:59 . 23/10/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreler ile Niğde'nin doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.


Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





#Meteoroloji
#Hava durumu
#Yağış uyarısı
#Kayseri
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#Gümüşhane
#Bayburt
#Erzincan
#Tunceli
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