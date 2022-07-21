Meteoroloji'nin uyarısı ile harekete geçtiler: Piknik alanlarına giriş ve çıkışlar yasaklandı

Bilecik İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda; Bilecik İli genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar 21.07.2022 tarihinden itibaren 31.08.2022 tarihine kadar yasaklandı. Tüm Piknik-Mesire alanlarında (Bilecik Pelitözü Gölpark da dahil) mangal vb. ateşli piknik yapılması 21.07.2022 tarihinden 31.08.2022 tarihine kadar yasaklandı. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verildiği kaydedildi.
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Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzeyinde yer alan Penteli ve Rapentosa Dağı’nda dün yerel saatle 03.30’da başlayan orman yangını ikinci günde de devam ediyor.
Kısa sürede yayılan yangın nedeniyle 4 yerleşim bölgesi alevlere teslim oldu, 600’den fazla kişi de bölgeden tahliye edildi. <br>Hızı saatte 80 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar sebebiyle kontrol altına alınamayan alevler, onlarca evi kullanılamaz hale getirdi.
“Büyük çaba sarf ediyoruz”<br><br>Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Basın Temsilcisi Epipyrago Ioannis yaptığı açıklamada, yangının kısa süre içerisinde 23 kilometrekare alana yayıldığını ve alevlerin kamu kurumlarına, tarım alanlarına ve yerleşim noktalarına sıçradığını söyledi. Yunan Polis Teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, gönüllü kuruluşlar ve Romanya itfaiye ekiplerinin de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirten Ioannis, “85 itfaiye aracı, 420 itfaiyeci, 22 askeri araç, 150 asker, 282 polis, 3 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter ve gönüllülerden oluşan ekipler, yangını söndürmek için 29 saattir aralıksız şekilde çalışıyor. Yangının hanelere ulaşmaması için büyük çaba sarf etmekteyiz. Şu ana kadar 29 ev, 5 kamu kurumu, 2 endüstriyel bina, 3 kilisenin kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. Yangının bölgede yaşayan 34 bin vatandaşımızı doğrudan etkilediğine inanıyoruz. Yangının en yoğun olarak hissedildiği Penteli, Neo Penteli ve Ekali semtlerindeki yüzlerce vatandaşımızı güvenli alanlara taşımış bulunuyoruz” dedi.<br>
“Zor bir geceydi”<br><br>Gece boyunca yangına müdahale edildiğini ifade eden İtfaiye Departmanı Sözcüsü Yiannis Artopioes, “Zor bir geceydi. Rüzgarın şiddeti nedeniyle alevler tüm müdahalelere rağmen yön değiştirdi” açıklamasında bulundu.
Başbakan’dan ziyaret<br><br>Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Ulusal Operasyon ve Kriz Yönetimi Koordinasyon Merkezine gelerek son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Sağlık Bakanı Thanos Plevris de Ulusal Acil Durum Merkezi’ne ziyarette bulundu.
Alevler çocuk hastanesine ulaşmıştı<br><br>Pendeli Çocuk Hastanesi’ne yaklaşan alevlerin ardından, 71 çocuk hastaneden tahliye edilmiş, 35 çocuk tedbir amacıyla Mitera Vakfı’na ve 36 çocuk da Aglaia Kyriakou Çocuk Hastanesine sevk edilmişti. Bölge yakınında bulunan Ulusal Gözlemevi de boşaltılmıştı.
Atina alevlere teslim: Orman yangınlarıyla mücadele ikinci gününde de sürüyor
Yunanistan'ın başkenti Atina, son yılların en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Alevlere müdahale ikinci günde de sürüyor.
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Almanya’da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor.
Ülkede bugün hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasının ardından yılın en sıcak günü kaydedildi.
Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülkedeki hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceğini belirtti.
Uzmanlar, aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlara sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.
Alman Demir Yolları aşırı sıcaklar nedeniyle yolcularına ücretsiz su dağıtırken, profesyonel ve amatör bir çok futbol takımı da antrenmanlarını iptal etti.
Almanya’da 25 Temmuz 2019 tarihinde Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lingen kentinde ölçülen 42,6 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı.
Avrupa'da pek çok ülkede aşırı sıcaklar hayatı olumsuz yönde etkilerken İngiltere'de Salı günü sıcaklık rekoru kırıldı.
Ulusal meteoroloji kurumu, Londra Heathrow'da hava sıcaklığının 40,2 dereceye ulaştığını, sıcaklığın daha da artmasının beklendiğini açıkladı.
Aşırı sıcaklıklara hazırlıklı olmayan ülkede çoğu evde ve işyerinde klima bulunmuyor. Ülkede demiryolu şirketleri hizmeti durdurdu, okullar erken kapandı ve yetkililer vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık 2019 yılında 38,7 derece olarak kayıtlara geçmişti. En az 6 kişinin serinlemek için girdiği nehir ve göllerde boğulduğu kaydedildi.
Fransa da rekor sıcaklıklarla boğuşuyor. Ulusal Hava Durumu Servisinin bugün açıkladığı verilere göre Pazartesi günü ülkenin 64 ayrı bölgesinde sıcaklık rekorları kırıldı. Özellikle Batı Atlantik kıyısında sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıktığı bildirildi.
İspanya'da da sıcaklıklara bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısının 750'ye yükseldiği bildirildi.
Aşırı hava olayları, Avrupa'da iklim değişikliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Oxford Üniversitesi'nden iklim profesörü Myles Allen, İngiltere'nin alt yapısını bu sıcaklıklara uygun hale getirmenin çok masraflı olacağını belirterek iklim değişikliğiyle mücadelenin tek çözüm olduğunu vurguladı.
Avrupa'da sıcaklık rekoru: 40 dereceyi aştı uzmanlardan kritik uyarı geldi
Avrupa'da pek çok ülkede aşırı sıcaklar hayatı olumsuz yönde etkilerken Almanya'da da yılın en sıcak günü yaşandı. Ülkede hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasının ardından ülkede, yılın en sıcak günü kaydedildi. Uzmanlar, aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlara sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.