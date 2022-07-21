Meteoroloji'nin uyarısı ile harekete geçtiler: Piknik alanlarına giriş ve çıkışlar yasaklandı

“Büyük çaba sarf ediyoruz”<br><br>Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Basın Temsilcisi Epipyrago Ioannis yaptığı açıklamada, yangının kısa süre içerisinde 23 kilometrekare alana yayıldığını ve alevlerin kamu kurumlarına, tarım alanlarına ve yerleşim noktalarına sıçradığını söyledi. Yunan Polis Teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, gönüllü kuruluşlar ve Romanya itfaiye ekiplerinin de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirten Ioannis, “85 itfaiye aracı, 420 itfaiyeci, 22 askeri araç, 150 asker, 282 polis, 3 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter ve gönüllülerden oluşan ekipler, yangını söndürmek için 29 saattir aralıksız şekilde çalışıyor. Yangının hanelere ulaşmaması için büyük çaba sarf etmekteyiz. Şu ana kadar 29 ev, 5 kamu kurumu, 2 endüstriyel bina, 3 kilisenin kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. Yangının bölgede yaşayan 34 bin vatandaşımızı doğrudan etkilediğine inanıyoruz. Yangının en yoğun olarak hissedildiği Penteli, Neo Penteli ve Ekali semtlerindeki yüzlerce vatandaşımızı güvenli alanlara taşımış bulunuyoruz” dedi.<br>