​Midesine kelepçe taktırdı: Hayatını kaybetti

Bilecik’te kaldığı yurtta fenalaşıp hayatını kaybeden Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Meltem Berberoğlu’nun Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemleri tamamlandı. Berberoğlu'nun cenazesi, dayısı Cemal Altıparmak tarafından alınarak memleketi Sakarya’nın Karasu ilçesine götürüldü.

Meltem'in vefatı.

Berberoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile ortaya çıkacak. Bu arada Berberoğlu’nun bir süre önce fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat olup, midesine kelepçe taktırdığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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