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MSB acı haberi duyurdu: Araç kazasında yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca 13 Şubat 2024 tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, sözleşmeli er Adem Kel'in şehit olduğunu duyurdu.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
21:48 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Araç kazasında yaralanan asker şehit oldu.
Araç kazasında yaralanan asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, meydana gelen araç kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca 13 Şubat 2024 tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, derhal Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."




#Şehit
#Şırnak
#Milli Savunma Bakanlığı
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