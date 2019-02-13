Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa merkez ve 17 ilçesinde 4 bin polisin katılımıyla ‘Narko Timsah’ operasyonu yaptı. Operasyonda özel harekât polisleri, çevik kuvvet ve çok sayıda narkotik köpeği görev aldı. Baskınlar hem polis helikopteri hem de polis ekiplerinin drone kameralarıyla havadan da takip edildi. Basına dağıtılan görüntülerde Timsah Arena’da toplanan 4 bin polisin operasyona çıkış anı ile merkez Yıldırım ilçesinde 2 ayrı noktada yapılan baskınların hava görüntüleri yer alıyor. Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınan 200 kişiden emniyet sorgusu tamamlananlar adliyeye sevk edilerek savcılığın karşısına çıkarıldı.

Osman Ak

RAHATLATACAK

Narko Timsah’a ilişkin bilgi veren Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, “Vatandaş sokaklarda bu operasyondan sonra ciddi bir temizlik olduğunu görecek” dedi. Bizzat takip ettiği operasyonun 5-6 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydeden Ak, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün baskınlar için özel çalıştığını belirtti. Operasyonlar sonrası şehir merkezi ve ilçelerde narkotik anlamda ciddi bir rahatlamanın yaşanacağına işaret eden Ak, şunları söyledi: “Önceden tespit edilen hedeflere eş zamanlı baskınlar düzenledik. Operasyona 4 bin polis memuru katıldı ve hem Narkotik Daire Başkanlığı’ndan hem de çevre illerden çok sayıda köpek getirildi. Hedeflerimizin yüzde 98’ini aldık diyebiliriz. Biz uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine rahat vermemekte kararlıyız. Bu operasyonla uyuşturucuya ciddi bir darbe vurduk diyebilirim. Mücadelemize devam edeceğiz.”

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Küstahlar



Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar, kameraları görünce şova yeltendi. “Uyuşturucuya hayır! Bursa’nın baronu yakalandı, bari gülümseseydim! Merhaba Televole diyebiliyor muyuz” diye bağıran zanlılardan bazılarının adliyeye girişte ise “Başımız dik giriyoruz” demesi dikkat çekti.