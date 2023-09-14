Öğrencilerin yemeğini liseli abileri hazırlıyor

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Turizm sektörüne otelcilik ve yiyecek-içecek hizmetleri alanında ara eleman yetiştiren Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4 ilçe ve il merkezinde eğitim gören öğrencilerin öğle yemeği ihtiyacını karşılıyor. Öğrenciler, okulun 414 metrekare uygulama mutfağında, şeflerinden mesleklerinin tüm detaylarını öğrenirken, hazırladıkları 3 çeşit yemeği de farklı ilçelerde eğitim gören öğrencilere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.
YEMEKLERİN ÜRETİMİ GECEDEN BAŞLIYOR
Okul müdürü Elif Tumgan, 2005 yılından itibaren konaklama ve seyahat hizmetleri ile yiyecek-içecek alanlarında eğitim verildiğini vurgulayarak, “Okulumuzda uygulama atölyesinde yiyecek içecek alanında öğrencilerimizle Yozgat’ın taşımalı eğitim gören çocuklarına yemek üretimi yapıyoruz. Yemeklerin üretimi geceden başlıyor. Yaklaşık 4 bin 800 öğrenciye yemek hazırlıyoruz. Daha sonra yemeklerimiz paketlenerek taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için gidecekleri okullara yola çıkıyor” dedi.
Öğrencilerin uygulama alanında mesleklerini en iyi şekilde öğrenerek geleceğe hazırlandığını da söyleyen Tumgan, “Geleceğin şef adayları burada aşçılık, servis hizmetleri eğitimi ile konaklama ve hizmet alanlarında eğitim görüyorlar. Konaklama alanında öğrencilerimiz bir otelin temizliğinden ön bürosuna resepsiyonundan aklınıza gelen bütün işlemlerin eğitimini görüyor ve okulumuzdan tam donanımlı mezunu oluyorlar. Şu an 42 öğrencimiz kristal grubu otellerle staj yapıyor. Stajlarının ardından sene sonunda anlaşırlarsa orada direkt işe başlayabiliyorlar” ifadelerini kullandı.
MARKA TESCİL MUTLULUĞU
Türk Patent Kurumu tarafından “Kozalak Catering Yemeğin Liselisi’’ isimli markalarını tescil ettirdiklerini de hatırlatan Tumgan, “Yemek hizmetleri sektöründe Yemeğin Liselisi sloganı ile, ‘Kozalak Catering’ markamızı tescilletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu da şu demek oluyor. Aynı zamanda taşımalı öğrenciler ve kendi öğrencilerimizin yemeğini yaparken tüm Yozgat’ın da cenaze, düğün, özel gün gibi bu tarz etkinliklerin tamamında artık markalaşmış bir yemek firmasıyız. Bu bizim için çok önemli bir gelişme ve yine bunu da tamamen çocuklarımız yönetiyor” ifadelerine yer verdi.