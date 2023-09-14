Öğrencilerin yemeğini liseli abileri hazırlıyor

Öğrencilerin uygulama alanında mesleklerini en iyi şekilde öğrenerek geleceğe hazırlandığını da söyleyen Tumgan, “Geleceğin şef adayları burada aşçılık, servis hizmetleri eğitimi ile konaklama ve hizmet alanlarında eğitim görüyorlar. Konaklama alanında öğrencilerimiz bir otelin temizliğinden ön bürosuna resepsiyonundan aklınıza gelen bütün işlemlerin eğitimini görüyor ve okulumuzdan tam donanımlı mezunu oluyorlar. Şu an 42 öğrencimiz kristal grubu otellerle staj yapıyor. Stajlarının ardından sene sonunda anlaşırlarsa orada direkt işe başlayabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Türk Patent Kurumu tarafından “Kozalak Catering Yemeğin Liselisi’’ isimli markalarını tescil ettirdiklerini de hatırlatan Tumgan, “Yemek hizmetleri sektöründe Yemeğin Liselisi sloganı ile, ‘Kozalak Catering’ markamızı tescilletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu da şu demek oluyor. Aynı zamanda taşımalı öğrenciler ve kendi öğrencilerimizin yemeğini yaparken tüm Yozgat’ın da cenaze, düğün, özel gün gibi bu tarz etkinliklerin tamamında artık markalaşmış bir yemek firmasıyız. Bu bizim için çok önemli bir gelişme ve yine bunu da tamamen çocuklarımız yönetiyor” ifadelerine yer verdi.